Leider van sekte van de Hoogste Waarheid in Japan geëxecuteerd

In Japan zijn enkele leden van de sekte van de Hoogste Waarheid geëxecuteerd, onder wie de leider Shoko Asahara. Dat meldt de Japanse publieke omroep. De sektarische beweging Aum Shinrikyo (Hoogste Waarheid) was verantwoordelijk voor de gifgasaanval in de metro van Tokio in 1995, waarbij het zenuwgas sarin werd gebruikt.

Leider van de sekte Shoko Asahara, die eigenlijk Chizuo Matsumoto heette, werd in 2006 al definitief ter dood veroordeeld, maar vanwege beroepsprocedures duurde het nog jaren voor de executie werd voltrokken. In totaal zijn 13 mensen veroordeeld voor de dodelijke aanslagen op de metro.

De volgelingen van de sekte liepen met het saringas vijf metrotreinen in tijdens het spitsuur. Daarbij kwamen 13 mensen om en raakten meer dan 6000 mensen gewond.

Stad uitroeien

Na de aanslag viel al snel de verdenking op de sekte, die een jaar eerder ook een gifgasaanval had gepleegd in de stad Matsumoto. De politie was al van plan om bij de sekte binnen te vallen, maar nog voordat kon gebeuren sloegen de daders toe in de metro.

In het hoofdkwartier van Aum Shinrikyo en bij een aantal panden van hen werden daarna grote hoeveelheden saringas gevonden. In totaal had de sekte 20 ton van het spul, genoeg om de hele stad uit te roeien.

Leden van de sekte Aum Shinrikyo geloofden dat de wereld binnenkort zou vergaan en dat alleen zij het zouden overleven.

