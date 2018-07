Ets van Rembrandt verkocht voor drie miljoen

Een ets van Rembrandt heeft in Londen op een veiling zo'n drie miljoen euro opgeleverd. Het gaat om een kunstwerk uit 1655 met daarop een versie van de Bijbelse scène Ecce Homo, waarop de gegeselde Jezus is afgebeeld.

Er zijn acht bekende werken van Ecce Homo van de hand van Rembrandt. De andere zeven zijn tentoongesteld in grote internationale musea.

Het kunstwerk dat nu in veilinghuis Christie's onder de hamer ging, was waarschijnlijk tot 1760 eigendom van de Nederlandse kunstenaar en handelaar Pieter IJver. Daarna kwam het in handen van Duitse adel.

Het is niet bekend wie de ets heeft gekocht.