Zwembadkwestie Deventer wordt zwembad-challenge

De ruzie tussen bewoners van een wijk in Deventer, de gemeente en een woningcorporatie om een zelfgebouwd zwembadje dreigt uit te lopen op een juridische strijd.

Inmiddels zijn ook op andere plekken in de stad zwembadjes gebouwd. De gemeente en een woningbouwvereniging willen ze weg hebben, maar de eigenaren weigeren dat.

5x3

Deventenaar Wesley de Vries uit de volksbuurt het Rode Dorp bouwde in april een 5 bij 3 meter groot zwembad voor zijn huis om kinderen uit de buurt in te laten spelen.

De buurt was er blij mee, maar de gemeente niet. Het ding moest daar weg, want de veiligheid was in het geding. "Als het ondanks het goede toezicht toch een keer fout gaat, dan zijn wij aansprakelijk en dat kun je gewoon niet op je nemen", zegt een woordvoerder van de gemeente in het NOS Journaal. Bovendien stond het zwembad deels op het trottoir.

Het zwembad waar de kinderen nu nog in spelen, zie je in de video hieronder: