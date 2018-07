Neushoornstropers in reservaat opgegeten door leeuwen

Zeker drie verdachten van stroperij zijn in een reservaat in Zuid-Afrika doodgebeten en opgegeten door leeuwen. De mannen waren 's nachts het reservaat Sibuya Game binnengedrongen, gewapend met een geweer met geluiddemper, nijptangen om hekken door te knippen en een bijl. Ook hadden ze voedsel bij zich voor meerdere dagen.

De eigenaar van het reservaat, Nick Fox, zegt dat alles erop wees dat de mannen het hadden gemunt op neushoorns, die gestroopt worden vanwege hun hoorn.

Lichaamsresten

De hond van Fox sloeg 's nachts aan toen hij de leeuwen hoorde brullen. Volgens Fox is er wel vaker commotie bij de leeuwen, daarom besloot hij niet in het donker op onderzoek uit te gaan, maar te wachten tot de volgende ochtend.

Fox denkt dat de stropers in het donker tegen een troep van zes leeuwen aanliepen, die lagen te slapen. Fox kan niet met zekerheid zeggen om hoeveel stropers het ging, maar het waren er minstens drie. "Er was niet veel van ze over", aldus Fox. De stroperijspullen lagen naast de lichaamsresten.