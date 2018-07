De redenen verschillen, maar allemaal willen ze Amerikaan worden

De huidige president van Amerika, Donald Trump, is geen groot voorstander van immigratie. Een week geleden verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof zijn inreisverbod voor mensen uit acht landen rechtsgeldig. Eerder dit jaar noemde de president sommige Afrikaanse landen shithole countries. En toch wilden de 101 nieuwe Amerikanen dolgraag genaturaliseerd worden.

Aime Kpokame komt uit Benin en verblijft sinds 2012 in de Verenigde Staten. Vier jaar is hij bezig geweest met het naturalisatieproces. Daarvoor moet je een uitgebreid aanmeldformulier invullen, een veiligheidstest doorstaan en een voldoende halen voor een examen over de taal, geschiedenis en grondrechten van Amerika.

Toen hij met de procedure begon, was Barack Obama nog president, maar met president Trump heeft hij geen problemen: "Trump heeft niets gedaan om mijn burgerschap tegen te houden." Met zijn shithole uitspraak is Trump volgens Kpokame de fout ingegaan, "maar wij zijn allemaal mensen, we maken fouten."