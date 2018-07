Verpleegkundigen UMC Groningen voeren actie

Naar schatting 450 verpleegkundigen en andere medewerkers van het UMC Groningen hebben vanmiddag korte tijd het werk neergelegd en geprotesteerd op het plein voor het ziekenhuis. Ze willen een nieuwe cao waarin duidelijke afspraken staan over de aanpak van de werkdruk. Ook eisen ze meer waardering en een loonsverhoging.

De cao voor het personeel van de zeven academische ziekenhuizen in Nederland liep begin dit jaar af. Werkgevers en bonden steggelen sindsdien over een nieuwe overeenkomst. Verpleegkundige Mariëlle Boskamp van het UMCG bij RTV Noord: "Het is belangrijk om ons moment te pakken. Wij doen belangrijk werk en dat mag in de cao wel beloond worden."

Personeelstekort

Het grootste probleem, zegt Boskamp, is de complexiteit in de zorg: "Mensen worden ouder en hebben vaak meerdere problemen. Ook doen we op oudere leeftijd nog complexe ingrepen." Gevolg is bijvoorbeeld dat de verpleegkundige in haar dienst maximaal vier patiënten kan verzorgen. Vroeger waren dat er zes. Daarnaast kampt het ziekenhuis volgens haar met een gebrek aan mensen. "We merken in alle lagen in het ziekenhuis dat er personeelstekort is."

De actie van vanmiddag in Groningen krijgt komende maandag een vervolg in het Leids Universitair Medisch Centrum, waar medewerkers stiptheidsacties zullen voeren. Dinsdag volgen de collega's van het UMC Utrecht. Medewerkers van de andere academische ziekenhuizen zullen later aanhaken, kondigt vakbond FNV Zorg & Welzijn aan.

Veiligheid van patiënt

Volgens FNV-bestuurder Harma Schrage komt de veiligheid van de patiënt niet in het geding. "Maar er zijn zaken die uitgesteld kunnen worden. Dat zou een patiënt kunnen merken", zegt ze.

De directie van het UMCG zegt in een reactie: "We snappen de boosheid van de medewerkers. We hopen dat we snel weer om de tafel kunnen en dat er snel een akkoord is. Om een poging te doen de werkdruk te verminderen, is onlangs een speciaal programma gestart in het UMCG. Dat staat nog in de kinderschoenen."