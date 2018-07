Twee toeristenboten Thailand slaan om: 49 vermisten

In Thailand zijn twee boten met in totaal zeker 130 toeristen aan boord, omgeslagen. 49 mensen zijn vermist, meldt een Thaise lokale bestuurder. Het is niet nog niet bekend of er onder hen Nederlandse toeristen zijn.

De boten waren vertrokken vanaf het toeristische eiland Phuket en voeren op verschillende locaties in de Andamanse Zee, ten zuidwesten van Thailand. Door de ruige zee kapseisden ze. 49 passagiers van één boot, met aan boord 97 voornamelijk Chinese toeristen, zijn vermist.

Alle 39 Chinese en Europese toeristen die op de tweede boot zaten, konden worden gered door vissers- en politieboten en zijn naar het vasteland teruggebracht. Thaise media tonen foto's van mensen in rubberboten die worden gered.

Autoriteiten in Phuket hadden gewaarschuwd voor extreme weersomstandigheden zoals hevige regenval en harde windstoten tot volgende week dinsdag.