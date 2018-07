Centrale bank Curaçao grijpt in bij grote verzekeraar

De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) heeft de verzekeringsgroep Ennia, de grootste verzekeraar en pensioenbeheerder van Curaçao en Sint-Maarten, onder curatele gesteld. De bank vreest dat zonder verdere maatregelen de verzekeringsgroep zijn financiële verplichtingen tegenover onder andere pensioengerechtigden niet meer kan nakomen.

Bovendien denkt de centrale bank dat Ennia wordt uitgehold door de eigenaar, de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary. Zo is gepoogd 100 miljoen dollar te onttrekken aan de effectenrekening van de verzekeraar in New York.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat de centrale bank het bestuur van een financiële instelling op Curaçao overneemt. Eerder werd ingegrepen bij de Girobank. De noodregeling die ook nu weer is toegepast mag de CBCS alleen gebruiken als een financiële instelling acuut in gevaar is.

Grote speler

Met de ingreep is volgens de rechtbank, die de noodregeling goedkeurde, ook een maatschappelijk belang gediend. Ennia is goed voor 50 procent van de totale verzekeringsmarkt op Curaçao en Sint-Maarten en voor 80 procent van de pensioenmarkt op Curaçao.

Ennia stond aan de wieg van het Nederlandse Aegon en is in handen geweest van Delta Lloyd, voordat het bedrijf werd verkocht aan miljardair Ansary.