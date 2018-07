Merkel en Orbán verschillen van mening over menselijkheid

Bondskanselier Merkel en de Hongaarse premier Orbán hebben op een gezamenlijke persconferentie in Berlijn geen geheim gemaakt van hun verschil van mening over de Europese verantwoordelijkheid over migranten.

Merkel zei dat nooit vergeten mag worden dat het bij migratie om mensen gaat en dat Europa staat voor menselijkheid. "Ik ben van mening dat menselijkheid de ziel van Europa is en dat Europa zich niet mag afwenden van de mensen die lijden", zei Merkel.

Orbán, die lijnrecht staat tegenover het migrantenbeleid van de Duitse bondskanselier, antwoordde dat Europa het best menselijkheid kan tonen door migranten niet aan te sporen naar dit continent te komen.

Grenzen

"Als onze houding mensen in Afrika en Azië ertoe brengt te denken dat ze hierheen kunnen komen, dan zullen ze komen. We kunnen ook menselijk zijn zonder migranten naar Europa te laten komen, maar hulp naar die landen te brengen." Orbáns standpunt is: grenzen dicht en geen mensen toelaten "die moeilijkheden zullen veroorzaken".

De Hongaarse regeringsleider zei ook dat het hem pijn doet dat Duitsland hem ervan beschuldigt niet solidair te zijn.

Merkel erkende dat het beschermen van Europa's buitengrenzen belangrijk en gerechtvaardigd is, maar ze zei tegelijkertijd dat de lidstaten in sommige gevallen migranten moeten toelaten, iets wat Hongarije weigert te doen.