OM eist dat Jos van Rey terugbetaalt

Het Openbaar Ministerie eist 300.000 euro van de Roermondse oud-wethouder Jos van Rey. Die eis is het gevolg van de eerdere veroordeling van Van Rey wegens ambtelijke corruptie en het schenden van de geheimhoudingsplicht.

Van Rey werd vorig jaar in hoger beroep veroordeeld. Hij zou onder meer geld dat hij had verdiend in een bv in een verkiezingscampagne van de VVD hebben gestoken. Daarmee heeft Van Rey volgens het OM belasting ontdoken.

Het geld dat hij daaraan over zou hebben gehouden eist het OM nu terug. Deze ontnemingszaak begint woensdag voor de rechtbank in Rotterdam.

Van Rey is nog in cassatie gegaan tegen de eerdere veroordeling wegens ambtelijke corruptie en het schenden van de geheimhoudingsplicht.

Hoewel Van Rey in 2012 wegens belangenverstrengeling zijn functie als wethouder neergelegde en uit de VVD stapte, bleef hij invloedrijk in Roermond. Met negen zetels is zijn Liberale Volkspartij Roermond de grootste partij in de gemeenteraad. Vanwege een cordon sanitaire tegen de LVP keerde Van Rey desalniettemin niet terug als wethouder.