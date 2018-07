Eindhovense Syriëganger: 'Ik wilde vluchtelingen helpen"

Zelfverzekerd loopt ze de rechtszaal binnen: Lieke S., de 35-jarige vrouw uit Eindhoven die ervan wordt verdacht dat zich wilde aansluiten bij terreurgroep Islamitische Staat in Syrië. Ze is vastbesloten om haar kant van het verhaal aan de rechtbank in Den Bosch te vertellen.

In december 2016 werd S. aangehouden bij de grens tussen Turkije en Bulgarije. Ze was onderweg naar huis nadat ze had geprobeerd om af te reizen naar Syrië. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) om zich bij de strijd van IS te voegen.

Ze wil vandaag op alle mogelijke manieren bewijzen dat ze niets kwaads in de zin had met haar reis. "Ik wilde me zeker niet aansluiten bij de gewapende terreurgroep", vertelt S. rustig tegen de rechtbank. Naar eigen zeggen ging ze richting Syrië voor een spirituele reis.

Visioenen

In de zomer van 2016 bekeerde Lieke S. zich tot de islam. Ze is altijd christen geweest, maar in haar geloof vond ze destijds niet wat ze nodig had. Toen ze de Koran las veranderde er iets en werd ze steeds meer aangetrokken tot de islam. Na haar bekering riep het geloof haar, vertelt S. de rechtbank. In visioenen zag ze dat ze naar het Midden-Oosten af moest reizen. "Het overviel me, want ik had nooit gedacht dat ik die kant op zou gaan."

In september 2016 vertrok ze. Als ze in de buurt van de grens tussen Turkije en Syrië komt wordt ze aangehouden door Turkse soldaten. Ze ondervragen haar en laten haar een dag later weer gaan. Ondertussen is ze wel op de radar gekomen bij de Nederlandse autoriteiten en wordt ze op een internationale terreurlijst geplaatst.

S. schrijft veel. Voordat ze afreisde schreef ze twee boeken over haar worsteling met het geloof en haar bekering tot de islam. Tijdens haar reis hield ze ook een dagboek bij.