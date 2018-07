Kamer: hardere aanpak van ouders die omgangsregeling frustreren

Minister Dekker voor Rechtsbescherming noemde de wens van de Kamer "een goede zaak", waarmee hij uit de voeten kan.

Gelijke verdeling

De Kamer wil ook dat het kabinet bekijkt of bij een omgangsregeling na een scheiding als uitgangspunt in de wet kan worden opgenomen dat de zorgrechten en -plichten over beide ouders worden verdeeld. De ouders of de rechter zouden wel van dat uitgangspunt mogen afwijken.

Dekker ziet daar weinig in. Juist als je dat uitgangspunt in de wet zet, kunnen er allerlei discussie komen over afwijkingen van de basisregel en dat zou wel eens niet in het belang van het kind kunnen zijn, denkt de minister.