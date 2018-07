Utrecht beveiligt vijf pleinen tegen terreur

De gemeente Utrecht beveiligt vijf pleinen tegen een terreuraanslag. Het Domplein, de Neude, het Vredenburg, het Jaarbeursplein en het plein voor de Ulu-moskee worden veiliger gemaakt.

Het gemeentebestuur verwijst naar de aanslagen in Nice, Londen en Berlijn. Daar reed een bestuurder bewust op een menigte mensen in. Daarom worden de pleinen beveiligd die met gemotoriseerde voertuigen bereikbaar zijn, die buiten de stad bekend zijn en waar vaak mensen bij elkaar zijn.

Volgens de gemeente gaat het om tijdelijke maatregelen, die niet altijd voor het publiek zichtbaar zullen zijn en die moeten garanderen dat het normale leven daar door kan gaan. Als voorbeeld noemt de gemeente bloembakken.

Alleen op het Vredenburg zijn de maatregelen permanent omdat daar het plein toch al opnieuw wordt ingericht.

Over twee jaar bekijkt de stad volgens RTV Utrecht of de terreurmaatregelen werken en of ze omgezet kunnen worden in blijvende aanpassingen.