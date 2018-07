Minister Slob opgenomen in ziekenhuis

Minister Slob van Onderwijs ligt in het ziekenhuis in zijn woonplaats Zwolle. Hij is daar gisteren opgenomen met een bacteriële infectie, zei zijn collega Van Engelshoven in de Tweede Kamer. Ze vervangt Slob bij het overleg over de examenproblemen bij het VMBO in Maastricht.

"Hij is daar in goede handen", zei Van Engelshoven aan het begin van het debat.

Aanvankelijk zou het Kamerdebat afgelopen dinsdag al worden gehouden, maar Slob zei toen op het laatste moment af. Toen werd nog gemeld dat de minister een zware griep had.

Even werd nog gehoopt dat hij op tijd hersteld zou zijn, maar hij moest zich vandaag dus laten vervangen door zijn collega op het ministerie. Er werd niet gezegd hoelang Slob uit de roulatie is.