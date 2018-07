Rekenkamer: oneigenlijke druk op Rotterdamse ambtenaren

Rotterdamse ambtenaren ervaren soms oneigenlijke druk door bestuurders of leidinggevenden om procedures te overtreden, informatie achter te houden of relaties te bevoordelen, concludeert de Rekenkamer na onderzoek onder ambtenaren. Volgens het Rotterdamse college is hiervoor geen bewijs.

Rotterdam heeft 11.000 ambtenaren. De Rekenkamer deed onderzoek onder medewerkers vanaf schaal 10. Op basis van een enquête onder deze ambtenaren vermoedt de Rekenkamer dat 7 procent van hen in de afgelopen twee collegeperiodes te maken heeft gehad met oneigenlijke politiek-bestuurlijke druk.

De druk komt niet alleen direct door politici, maar ook van leidinggevenden. Die handelen soms in opdracht van de bestuurders, soms ook op eigen initiatief. Het gaat volgens de Rekenkamer met name over het achterhouden of manipuleren van informatie.

Subsidies en uitkeringen

Het probleem zou vooral spelen bij de gebiedscommissies, die voor bepaalde wijken adviezen geven aan het stadsbestuur. In vergelijking tot ambtenaren die voor een wethouder werken melden medewerkers van de gemeente die vaak contact hebben met leden van gebiedscommissies meer dan twee keer zo veel druk als gemiddeld. Ambtenaren bij afdelingen die veel te maken hebben met het verstrekken van subsidies of uitkeringen ervaren ook meer druk dan gemiddeld.