Werelderfgoedcentrum Waddenzee wordt 'wel heel hoog'

Acht natuurorganisaties beklagen zich over het plan voor het Werelderfgoedcentrum voor de Waddenzee in Lauwersoog. Ze zijn niet tegen de komst van het centrum, maar wel tegen de maximale hoogte van 30 meter die in de plannen staat.

De organisaties maken daarom bezwaar tegen het bestemmingsplan. Dat is de enige juridische mogelijkheid om iets tegen de plannen te doen. De organisaties zijn wel nog in gesprek met de initiatiefnemers.

De spuisluizen bij het Lauwersoog zijn twintig meter hoog en een blikvanger in de omgeving. Het ontwerp van het centrum, van de Deense architect Dorte Mandrup, is 28 meter hoog. Boven op het gebouw van 29 miljoen euro is een panoramadak gepland.