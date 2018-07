Voor miljoenen aan oude kunstobjecten gevonden bij Europese politieactie

Bij een grote politieactie op verschillende plaatsen in Europa zijn ruim 25.000 historische kunstobjecten in beslag genomen. Volgens Europol waren de spullen, met een waarde van zo'n 40 miljoen euro, in handen van een goed georganiseerde criminele bende.

De objecten zijn volgens Europol door lokale bendeleden gestolen bij archeologische opgravingen in Sicilië, waar veel vondsten worden gedaan uit de klassieke oudheid. Van daaruit werden de spullen, met hulp van derden, naar Duitsland gebracht. Daar werden ze geveild.

Om wat voor vondsten het precies gaat, is niet bekendgemaakt, maar de politie in de betrokken landen heeft foto's vrijgegeven van overblijfselen van beelden. Verder zijn zo'n 1500 apparaten in beslag genomen die de bende gebruikte om de archeologische vondsten te ontvreemden. Het gaat volgens Europol onder meer om metaaldetectors.

250 agenten in vier landen

Bij de actie tegen de bende waren 250 agenten betrokken die gisternacht in Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk invallen hebben gedaan. 23 mensen zijn gearresteerd. De Europese actie volgt op een onderzoek van vier jaar door de Italiaanse autoriteiten. Die werden daarbij ondersteund door de politie in de andere landen.

Het Europese onderzoek wordt door de politieorganisatie gezien als een van de grootste onderzoeken ooit naar diefstal van archeologische opgravingen in Italië. "Handen af van ons erfgoed!", twitterde de politieorganisatie.

Voorafgaand aan de invallen had de Italiaanse militaire politie al ongeveer 3000 authentieke en 1200 neppe objecten in beslag genomen.