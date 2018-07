Nederlandse inspecteur naar vluchtelingenschip in Malta

Een Nederlandse inspecteur zal afreizen naar Malta om te onderzoeken of het vluchtelingenschip Sea Watch 3 zich aan de regels heeft gehouden. Het schip mag sinds maandag niet meer uitvaren omdat Maltese autoriteiten uitgezocht willen hebben of het schip "regels heeft overtreden met betrekking tot reddingsoperaties", zegt staatssecretaris Mark Harbers.

De Sea Watch 3 is een schip van de Duitse hulporganisatie Sea Watch en pikt migranten op die in de problemen zijn geraakt bij hun overtocht over de Middellandse Zee naar Europa. Het schip valt onder Nederlandse verantwoordelijkheid omdat het vaart onder de Nederlandse vlag.

Autoriteiten in Malta denken dat de Sea Watch 3 verder gaat dan enkel het redden van drenkelingen. Het schip zou als een verkapte veerboot opereren.

Een Nederlandse inspecteur reist nu af naar de eilandstaat om na te gaan of het gebruik van de Sea Watch 3 wel past bij "de wijze waarop het schip is ingericht, uitgerust en gecertificeerd", vertelt Harbers. Op grond van de bevindingen "zullen we moeten kijken hoe we hiermee verder gaan", vervolgt hij. Wanneer het schip weer kan uitvaren is niet te zeggen, omdat Maltese autoriteiten het voortouw hebben.