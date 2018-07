Protest op Vrijheidsbeeld tegen immigratiebeleid Trump

Een actievoerster heeft bijna twee uur op het Vrijheidsbeeld in New York gezeten om te protesteren tegen het immigratiebeleid van president Trump. Eerder werden al zeker zeven mensen gearresteerd die een spandoek op het enorme beeld hadden gehangen.

De politie praatte lange tijd in op de vrouw om haar over te halen naar beneden te komen. Ze wilde echter pas vertrekken als "alle kinderen zijn vrijgelaten". Agenten gingen de vrouw uiteindelijk halen en arresteerden haar.

De vrouw hoort bij de actiegroep Rise and Resist. Leden van die groep hadden een spandoek opgehangen aan de voet van het Vrijheidsbeeld waarin ze de afschaffing eisen van de ICE, de organisatie die in de Verenigde Staten het immigratiebeleid uitvoert. Volgens een woordvoerder van de actiegroep was het protest van de vrouw niet gepland.

De actie vond plaats op 4 juli, de nationale feestdag in de VS. Alle bezoekers van het Vrijheidsbeeld werden geƫvacueerd.