Kleine panda geboren in Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp @RotterdamZoo

Eind juni is er een kleine panda geboren. De kleine verblijft voorlopig in de nestkast in het verblijf. De dierverzorger kon voorzichtig dit bijzondere filmpje maken toen moeder Yukiko even weg was om te eten. Meer weten over de kleine panda: https://t.co/L6K9VEgPQs