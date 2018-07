Hacker steelt gegevens van honderdduizenden krantenlezers

Honderdduizenden abonnees van kranten als het AD, de Volkskrant en de Gelderlander zijn getroffen door een inbraak in een online database van uitgever De Persgroep.

De hack werd eind vorige week ontdekt. De Persgroep meldde toen dat alleen e-mailadressen waren gestolen, maar nu is duidelijk dat ook namen, woonadressen en telefoonnummers in verkeerde handen zijn gevallen.

Het gaat om zo'n 350.000 abonnees. Bij minder dan 1 procent van de gedupeerden is ook het bankrekeningnummer gestolen, vermoedt het mediabedrijf.

De gegevens zijn buitgemaakt bij een hack van het systeem achter online formulieren. Die formulieren zijn onder meer gebruikt voor bezorgklachten en antwoorden op prijsvragen.

Brief in de bus

In een e-mail aan 300.000 getroffenen biedt De Persgroep excuses aan voor de diefstal. Van 50.000 gedupeerden is geen e-mailadres bekend. Zij krijgen binnenkort een brief op de mat.

Een woordvoerder van De Persgroep zegt geen enkel signaal te hebben dat er al misbruik is gemaakt van de gestolen data en verwacht ook niet dat de hacker er veel mee kan. "Woonadressen zijn ook gewoon in het telefoonboek te vinden."

De uitgever heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is aangifte gedaan bij de politie, meldt Omroep Gelderland.