Levensgevaarlijk gif gestolen uit museum Leiden

Bij een inbraak in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden is afgelopen nacht een potje met dodelijk gif gestolen. Het gaat om het zeer giftige curare. Indianenstammen in Zuid-Amerika gebruiken dit middel als pijlgif bij de jacht.

Het spul lag opgeslagen in een kluis die bij de inbraak werd meegenomen. Het gif is een zwart blokje dat net iets kleiner is dan een suikerklontje. Het blokje zit in een glazen potje met een rood deksel, schrijft Omroep West.

De politie en het museum roepen mensen die het gif vinden op direct contact op te nemen en het absoluut niet aan te raken.

Geen opzet

"Het gif werd ons aangeboden", vertelt museumdirecteur Amito Haarhuis. "We wilden het eigenlijk niet in onze collectie opnemen en het op een fatsoenlijke manier afstoten. Het lag zolang in de kluis opgeslagen zodat er geen ongelukken zouden gebeuren."

Hij gaat niet uit van opzet. "Ik kan me voorstellen dat de inbrekers het voorzien hadden op de kluis, niet wetende dat er een gif in zat." In de kluis lag behalve het gif ook een klein geldbedrag. Rijksmuseum Boerhaave is ondanks de inbraak gewoon open.