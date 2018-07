Opnieuw probleem met inning erf- en schenkbelasting

Opnieuw zijn er grote problemen met de inning van de erf- en schenkbelasting. Minister Hoekstra zei in de Tweede Kamer dat het kabinet morgen met een brief komt waarin duidelijk moet worden hoe groot het probleem is, maar het heeft mogelijk gevolgen voor de schatkist. Hoe groot die zijn kon hij nog niet zeggen.

Hoekstra kwam met zijn mededeling tijdens het debat over de Voorjaarsnota. Kamerleden reageerden verbijsterd.

Uit mijn vel gesprongen

De inning van de erf- en schenkbelasting gaat al een tijd niet goed, omdat de oplevering van nieuwe computersystemen vertraagd is. Daardoor werd er vorig jaar 450 miljoen euro minder geïnd op erfenissen en schenkingen dan de bedoeling was.

Die achterstand moest dit jaar ingelopen worden, maar volgens Hoekstra is het maar de vraag of dat lukt. Het probleem doemde gisteravond ineens op, zei de minister. "Ik ben natuurlijk ook uit mijn vel gesprongen." Volgens hem wordt er nu met man en macht aan gewerkt.