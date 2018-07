Man legt pasgeboren baby aan de borst, 'geweldig creatieve oplossing'

Op sociale media circuleert een beeld dat je niet vaak ziet: een vader uit Amerika heeft zijn pasgeboren dochtertje aan zijn borst, en het meisje drinkt via een slangetje.

De vrouw van Maxamillian Neubauer was vlak na de geboorte van haar dochter vanwege een spoedkeizersnee niet in staat om borstvoeding te geven en de baby had extra voeding nodig.

De verloskundige vertelde tegen CBS News dat ze al een tijdje wilde proberen of het voeden bij vaders op deze manier zou werken. "We hebben al deze spullen voor het helpen bij de lactatie. Het is de eerste keer dat ik een vader zover heb gekregen om het te gebruiken."

En dus kreeg Maxamillian Neubauer een tepelhoedje om zijn tepel en er werd een slangetje naast gelegd zodat de baby bij het zuigen voeding naar binnen kreeg.

In Nederland wordt deze methode gebruikt bij vrouwen die te weinig borstvoeding hebben en zo het kindje extra eten kunnen geven als er medische noodzaak voor is, zonder dat ze hiervoor een flesje willen gebruiken. "Hier is dit een vrij gangbare procedure voor moeders. Maar voor vaders heb ik het nog nooit gezien", zegt Teddy Roorda van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen.

Alleen maar voordelen

Roorda is enthousiast over de uitvinding van het Amerikaanse medisch personeel. "Ik vind het geweldig creatief. De baby heeft zo meteen een goede zuigtechniek, want drinken aan een borst iets anders dan drinken uit een fles. Ook heeft het kind zo veel contact met een ouder. Ik zie alleen maar voordelen."

Wel benadrukt ze dat pasgeboren baby's normaal gesproken niet hoeven worden bijgevoed omdat ze genoeg reserves hebben. "Maar als het vanwege een medische reden toch moet, is dit een hele mooie oplossing."

Shirt toch al uit

Maxamillian Neubauer had de foto's van de voeding op Facebook geplaatst en ze zijn inmiddels op sociale media tienduizenden keren gedeeld. Toepasselijk detail is het woord mom dat hij op zijn borst heeft getatoeƫerd.

Terugblikkend zegt hij dat hij niet lang over het verzoek van de verloskundige hoefde na te denken. "Ik had mijn shirt toch al uit en ik wil alles wel een keer proberen."