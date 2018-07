Gelauwerde cameraman Robby Müller (78) overleden

Cameraman Robby Müller (78) is gisteren in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Hij was al lange tijd ziek.

Müller werkte onder meer samen met de regisseurs Jim Jarmusch, Lars von Trier en Wim Wenders. Met Jarmusch maakte hij de films Down by Law (1986) en Dead Man (1995). Met Von Trier werkte hij aan onder meer Breaking the Waves (1996) en de musical Dancer in the Dark (2006).

Müller, die bekendstond om zijn gebruik van natuurlijk licht en kleur, kreeg in 2007 de Gouden Kalf Cultuurprijs en een jaar later de Bert Haanstra Oeuvreprijs. In 2016 werd hij geëerd met de tentoonstelling Masters of Light in het EYE Filmmuseum in Amsterdam.

Müller werd geboren in Curaçao als zoon van een amateurfilmer die voor een oliemaatschappij werkte. Hij studeerde aan de Nederlandse Filmacademie in Amsterdam en werkte daarna veel in Duitsland.