Bonden boos op transporteur die bedrijf plotsklaps opdoekt

De FNV stuurt aan op juridische stappen tegen een transportondernemer uit Nieuwleusen die de chauffeurs gisteren met vakantie stuurde en vervolgens zijn bedrijf opdoekte. De veertien chauffeurs van transporteur Dikken kregen dinsdag een brief van hun baas waarin ze met onmiddellijke ingang met vakantie werden gestuurd. In dezelfde brief schreef Dikken dat zijn bedrijf ophoudt te bestaan.

Ook de CNV en de brancheorganisatie Transport Belangen Vereniging (TBV) onderzoeken juridische stappen tegen de transportondernemer. Komende zaterdag is er crisisberaad met de chauffeurs.

Volgens RTV Oost, dat de brief in bezit heeft, benadrukt Dikken dat van een faillissement of doorstart geen sprake is. Het bedrijf houdt op te bestaan. De ondernemer weigert verder commentaar, maar zegt in de brief dat hij meer tijd wil besteden aan privézaken. Ook legt hij zijn personeel een zwijgplicht op.

Precedentwerking

Ook bestuurder Onvlee van FNV Transport en Logistiek krijgt geen reactie. "We proberen met Dikken in contact te komen, maar die geeft niet thuis. Ik heb al wel begrepen dat hij totaal niet vatbaar is voor onze argumenten. En dan rest alleen nog de rechter", zegt ze. Voor Onvlee speelt ook de mogelijke precedentwerking: "Het zou een slechte zaak zijn als andere transporteurs deze handelwijze gaan kopiëren".

Cruciaal is voor de FNV dat Dikken op eigen houtje heeft gehandeld en uitkeringsinstantie UWV vooraf niet heeft geïnformeerd over zijn plannen. Onvlee vindt dat de transportondernemer zijn chauffeurs moet doorbetalen of met een financiële vergoeding over de brug moet komen.