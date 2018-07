'Sleutelstuk' Japanse schilderkunst ontdekt bij etentje

Het is in een klap een topstuk van het Museum Volkenkunde in Leiden: een kamerscherm van de Japanse kunstenaar Kawahara Keiga, waarvan niemand het bestaan kon vermoeden. "Het is echt een sleutelstuk", oordeelt conservator Daan Kok. "Het bindt onze hele collectie samen. We kunnen bijna onze hele Japanse collectie eraan relateren."

Het werk uit circa 1836, dat bestaat uit acht panelen met zijde, is bijna 5 meter lang. Het scherm toont de Baai van Nagasaki met het Nederlandse handelseiland Deshima, het zeilschip Marij en Hillegonda en de Chinese wijk van de Japanse stad.

Alleen al het formaat verbaasde Kok. "We kennen geen ander kamerscherm van hem. Het grootste dat wij van hem kennen, is pakweg 80 bij 60 centimeter. Dit kamerscherm was een tour de force. Het is een unicum."

Gevonden tijdens etentje

De eigenaren willen anoniem blijven. Wel wil Kok verklappen dat een familie het zeker 100 jaar in bezit had en de eigenaren nooit konden bevroeden dat ze een topstuk in huis hadden. "Ik kan me voorstellen dat het begin 20ste eeuw niet meer dan een curiosum was. Er was niet veel bekend over die kunstenaar en lang werd niet het verband met Keiga gelegd."

Dat veranderde tijdens een etentje. "Zij hadden iemand te eten die geïnteresseerd is in Japan en lieten het hem zien. Hij had meteen door dat het niet zomaar een scherm was en nam contact op met een expert. Zo kwam de bal aan het rollen."

"Ik werd gebeld op vakantie en begreep het eerst niet helemaal. "Er zijn helemaal geen schermen van Keiga." Na terugkomst heb ik snel een afspraak gemaakt en ben steil achterovergeslagen van wat we te zien kregen."