Wekenlang in een hotel voor concerten André Rieu

Elshout en zijn vrouw zijn betoverd door Rieu en houden een fansite over hem bij. Wat er zo leuk is aan Rieu? "Het is gezellige muziek en ook nog opzwepend. Veel mensen vinden dat heel aardig, en zijn bereid om lange reizen te maken."

Hij vertelt dat hij tijdens de concerten mensen van over heel de wereld tegenkomt, uit bijvoorbeeld Tasmanië, Nieuw-Zeeland, maar ook Brazilië. "Zelf doen we eigenlijk het omgekeerde, wij reizen Rieu achterna en zijn zelf in Canada en Australië bij hem geweest en vorig jaar nog in Amerika."

Die 'Rieu-gekte' duurt nu al meer dan vijftien jaar en inmiddels heeft de beroemde Nederlandse concertleider en violist zelf de pensioengerechtigde leeftijd overschreden. Hoewel het er niet naar uitziet dat hij binnenkort stopt, hoopt Elshout dat Rieu nog even doorgaat. "Ieder orkestlid kan gemist worden, behalve André. Als hij ermee stopt, is het eigenlijk over."

Goed voor Maastricht

In het radioprogramma Met hetOog op Morgen vertelde de burgemeester van Maastricht, Annemarie Penn-te Strake, dat de stad elfduizend bezoekers per dag verwacht. "Op het Vrijthof is plaats voor 8000 man, maar in de straatjes om het plein heen zitten ook nog eens 3000 mensen op de terrassen."

De concertreeks is lucratief voor de gemeente. De burgemeester verwacht dat elk optreden ongeveer een miljoen euro zal opleveren voor de stad, wat het totaal op ongeveer 13 miljoen brengt.

Rieu is de beste ambassadeur die je maar kan wensen, vindt de Penn-te Strake. "Overal waar André komt, en dat is op veel plekken, hebben de mensen het over Maastricht, Maastricht, Maastricht. Voor ons is dat natuurlijk gratis publiciteit."