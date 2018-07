Potvis stierf niet aan plastic maar aan longontsteking

De verzwakte potvis die vorige week aanspoelde bij Den Helder is overleden aan een ontsteking in beide longen. De langdurige longontsteking is waarschijnlijk ook de reden dat het dier verdwaalde en in de Noordzee terechtkwam.

Dat zegt onderzoeker Lonneke IJsseldijk van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Zij heeft in het maag-darmstelsel van het dier geen plastic aangetroffen. "Er zat eigenlijk helemaal niets in. Alleen een heel klein beetje voedsel in het laatste deel van de darm. Het dier had al heel lang niet gefoerageerd."

Alleen sterven

Vorige week trok IJsseldijk bij NH Nieuws al de voorlopige conclusie dat 'potvis nummer 10', zoals zij hem aanduidt, was bezweken aan een longontsteking. Na verder onderzoek denkt IJsseldijk nu te weten wat er de laatste dagen voor dood is gebeurd. "Het dier was heel erg ziek en heeft daarom de vaste trekroute van de kudde verlaten. Het is een beetje speculeren of hij dat deed om alleen te gaan sterven of omdat hij te zwak was om verder mee te zwemmen."

Hoewel er wordt gewaarschuwd voor de gevolgen van plastic afval voor het leven in zee, is IJsseldijk bij het snijden in het maag-darmstelsel van 'nummer 10' geen plastic tegengekomen. "In drie van de vijf potvissen die vorig jaar bij Texel aanspoelden, zat wel plastic. Maar in het dier dat in december bij Domburg aanspoelde, weer niet."

Jaarringen in tanden

IJsseldijk wil ook nog uitzoeken hoe het dier de longontsteking heeft opgelopen en of het een bacteriële of virale ontsteking was. Ook de leeftijd van de potvis is nog niet bekend. "We weten al dat het een wat ouder dier was, omdat-ie zo groot was. Maar om precies vast te stellen hoe oud hij was, moeten we één van zijn tanden verder onderzoeken. Een potvis heeft jaarringen in zijn tanden. Op grond daarvan kunnen we zijn leeftijd achterhalen. Potvissen kunnen meer dan 60 jaar oud worden."