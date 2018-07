Friezen geven hun Culturele Hoofdstad een zesje

Bij de VVV Leeuwarden hebben ze het nog nooit zo druk gehad met toeristen uit de hele wereld, maar de Friezen zelf blijven gereserveerd over hun Culturele Hoofdstad van Europa. In Leeuwarden waarderen ze de evenementen met een 6,9, buiten Leeuwarden met een 6,2, heeft de provincie gisteren bekendgemaakt.

Volgens gedeputeerde Poepjes heeft het cijfer geen betrekking op wat er allemaal gebeurt in en rond Leeuwarden. "Dit cijfer is gebaseerd is op de eerste evenementen van het jaar. We hadden een geweldig openingsweekend - en het weekend daarop ook. Daarna werd het een beetje stiller, dat wisten we van tevoren omdat het weer niet altijd goed is om dingen buiten te doen", zegt ze bij Omrop Fryslân.

Woordvoerder Radboud Droog van Leeuwarden Culturele Hoofdstad bevestigt dat de cijfers alleen gaan over het eerste kwartaal van 2018.

"We zetten nu de sokken erin"

Op dit moment gebeurt er van alles in de Friese hoofdstad, aldus de gedeputeerde. Er sjouwen kunstzinnige reuzen door de stad, in het Fries Museum is een Escher-tentoonstelling en er loopt een groot project om 'fossielvrij' door de provincie te reizen. Allemaal onderdeel van het programma Culturele Hoofdstad van Europa. "We zetten nu de sokken erin", zegt Poepjes die ook nog de elf fonteinen noemt die door kunstenaars zijn gebouwd in elf Friese steden. "Ik ben ervan overtuigd dat in de volgende rapportage, in december, het cijfer hoger uitpakt dan een 6,5 gemiddeld."