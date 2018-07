Kosten cultuurcomplex Den Haag gaan alsnog door het dak

Een van de redenen voor de kostenoverschrijding en de vertraging is de 'complexiteit' van de bouw. Zo bleken er holle ruimtes te zitten in de parkeergarage onder het complex. Ook trof de bouwer ondergrondse waterlopen, een 'spaghetti aan gangen' en asbest aan. Het ontwerp moest bovendien worden aangepast nadat de welstandscommissie kritiek had.

De door de toekomstige gebruikers gewenste beweegbare vloer in de concertzaal komt er niet. Wethouder Revis zegt bij Omroep West dat daar vanwege de constructie al een paar weken geleden een beslissing over had moeten komen. Het is nu te laat om die nog in te bouwen.

'Dit is lef'

Revis is sinds 7 juni, toen het nieuwe college aantrad, verantwoordelijk voor het cultuurcomplex. Hij prees zijn coalitiegenoten voor het 'lef' dat zij tonen door akkoord te gaan met een extra uitgave. "Heel het college voelde dat dit nodig was. Een andere keuze was slecht geweest voor de stad", aldus de wethouder.

Oppositiepartij PvdA reageert boos op de kostenoverschrijding. De partij vraagt zich af 'wie nou wie voor de gek houdt' en of andere projecten in Den Haag nu moeten gaan bezuinigen.