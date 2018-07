Politie onderzoekt bommelding in stadion van sc Heerenveen

De politie doet onderzoek in het stadion van voetbalclub sc Heerenveen. Een woordvoerder van de politie zegt dat er een bommelding is gedaan die gericht is tegen de voetbalclub. Het Abe Lenstra Stadion en de directe omgeving zijn afgesloten.

Het Friesland College bij het stadion werd aanvankelijk ook gesloten, maar inmiddels kunnen leerlingen aan de zuidkant van het gebouw weer naar binnen.

De politie kon verder nog niets zeggen over de bommelding. "Op grond van de melding hebben we gemeend dit uitermate serieus te moeten nemen. We nemen het zekere voor het onzekere."

Het onderzoek in en bij het stadion kan nog enige tijd duren, zegt de politie.