Rellen in Nantes na dode bij politiecontrole

In Nantes zijn gisteravond en vannacht rellen uitgebroken, nadat de Franse politie een verdachte had neergeschoten. De man van 22 overleed later in het ziekenhuis.

De man reed bij een politiecontrole in op een agent. Een collega-agent schoot vervolgens op de auto en raakte de man in zijn halsslagader. De man was een bekende van de Franse politie, vanwege diefstallen en handel in drugs.

In drie wijken in Nantes braken korte tijd later ongeregeldheden uit. Jongeren gooiden met molotovcocktails en staken auto's in brand. Er werd ook brand gesticht in een winkelcentrum.

De politie reageerde met traangasgranaten. 's Avonds en 's nachts waren in de stad ontploffingen te horen.