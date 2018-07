Droogte in Nederland: tijdelijke dam bij Woerden en update van KNMI

Het is droog en warm in Nederland, en voorlopig blijft dat zo. Op tal van plekken worden maatregelen genomen. We praten je hier de hele dag bij over het droogte-nieuws.

06.30 uur

Het weer wordt vandaag net als de afgelopen (en de komende) week: warm en droog. Vooral de droogte begint Nederland nu parten te spelen. Om 10.30 uur houden het KNMI en de Unie van Waterschappen een persbijeenkomst over de maatregelen die worden genomen. Ook gaat het over de verdere verwachtingen voor de zomer en de relatie met klimaatverandering.

In Woerdense Verlaat, tussen Woerden en Vinkeveen, wordt vanochtend al actie ondernomen: Waternet plaatst daar een tijdelijke dam die brak water moet tegenhouden dat richting de Vinkeveense Plassen en natuurgebied Demmerik stroomt. Dat water, tussen zoet en zout in, is slecht voor de natuur en voor landbouwgrond.