Droogte in Nederland: kleinere aardappels en geen hitteplan

07.30 uur, Nationaal Hitteplan

Het is al langere tijd erg warm, maar het toch is het Nationaal Hitteplan niet in werking. Dat plan is opgesteld zodat zorgorganisaties op tijd maatregelen kunnen nemen om bijvoorbeeld patiënten beter te kunnen helpen. Denk daarbij aan het invliegen van extra personeel of het opstellen van een tropenrooster.

Het Nationaal Hitteplan komt pas op tafel als het KNMI verwacht dat er meer dan 10 procent kans is dat er vier dagen op rij een temperatuur van 27 graden of meer wordt gehaald. Als dat het geval is, neemt het KNMI contact op met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM beslist uiteindelijk of het Nationaal Hitteplan geactiveerd wordt. Soms wordt door de specialisten alsnog besloten om het op de plank te laten liggen, als bijvoorbeeld wordt verwacht dat het snel kouder gaat worden.

Ook deze week komt het er niet van: morgen wordt het 'slechts' 26 graden en vrijdag daalt het kwik alweer naar 24 à 25 graden.

07.15 uur, brandweer Utrecht

In het grootste deel van het land is een verhoogd risico op natuurbranden vanwege de de droogte. De afgelopen weken hebben op verschillende plaatsen al tientallen natuurbranden gewoed.

De brandweer heeft extra maatregelen getroffen, vertelt specialist natuurbrandbeheersing Marcel Geluk van de Veiligheidsregio Utrecht. "We doen aan luchtverkenning om brandjes snel te ontdekken."

En bij een melding rukt de brandweer uit met vier bluswagens in plaats van een, vertelt hij. "Je moet er snel zijn en een eerste klap uitdelen, dan kan je de brand klein houden."

Vanwege de droogte wordt ook open vuur op steeds meer plekken verboden. In onder meer Twente en het noorden zijn stookverboden van kracht.