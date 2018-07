Ecuador wil dat België oud-president Correa oppakt

Een rechtbank in Ecuador heeft de arrestatie bevolen van oud-president Rafael Correa. Omdat Correa in België woont, is Interpol ingeschakeld om te komen tot uitlevering.

Correa, president van 2007 tot en met 2017, wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van een parlementslid in 2012. Volgens de rechter houdt Correa zich niet aan een bevel om zich geregeld bij de rechtbank in Quito te melden om mee te helpen met het onderzoek. Correa ging in plaats daarvan naar het consulaat van Ecuador in Brussel.

Correa zelf ontkent iets te maken te hebben met de ontvoering, die na enkele uren werd beëindigd. Het parlementslid, Fernando Balda, was lid van de partij van Correa maar ontpopte zich tot een criticus van de president en stapte over naar de oppositie.

Correa woont ruim een jaar in België. In een tweet schrijft hij dat een rechtstaat als België hem nooit zal uitleveren. Volgens hem voert de huidige president van Ecuador, Lenin Moreno, een lastercampagne tegen hem. Moreno was in het verleden vice-president onder Correa. Na de verkiezing van Moreno in mei vorig jaar ontstond een breuk tussen de twee.