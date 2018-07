Nederland gaf steun aan 22 gematigde gewapende groepen in Syrië

De afgelopen jaren heeft Nederland 22 gematigde gewapende groepen in Syrië gesteund. Het ging niet om militaire steun, maar om voedsel, medicijnen en communicatieapparatuur. Ook werden er tenten, uniformen, trainingen en 313 voertuigen gegeven aan de gewapende oppositie. Minister Blok heeft dat geantwoord op Kamervragen van CDA-Kamerleden Van Helvert en Omtzigt.

De waarde van de hulp bedroeg meer dan 25 miljoen euro. De hulp begon in het voorjaar van 2015 en heeft drie jaar geduurd.

De 22 groepen waren met nog ongeveer 50 andere groeperingen doorgelicht door de Verenigde Staten, om te kijken of ze in aanmerking konden komen voor steun. Doel was om te voorkomen dat de gematigde oppositie zou marginaliseren. Ze moesten een alternatief blijven vormen voor extremistische groepen.

Volgens de minister zijn er voor zover bekend geen voertuigen die door Nederland zijn geleverd in handen gevallen van extremistische groepen.