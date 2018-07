Droogte in Nederland: rook- en stookverboden en minder sproeien

Vanwege brandgevaar geldt in de Texelse bos-, duin- en heidegebieden sinds vandaag een rookverbod. Er mag in deze gebieden, en op afstand van dertig meter rondom deze plekken, niet worden gerookt, meldt NH Nieuws. Ook op de andere Waddeneilanden mag dat niet meer.

Ook in de regio Utrecht zijn maatregelen genomen. Morgen wordt er een tijdelijke dam geplaatst in Woerdense Verlaat, meldt RTV Utrecht. Zout water moet worden tegengehouden dat anders richting de Vinkeveense Plassen, natuurgebied Demmerik en landbouwgrond in de regio stroomt. Door de droogte komt brak grondwater, tussen zoet en zout in, richting De Ronde Venen en dat is slecht voor de natuur. Door de dam worden vissen, planten en landbouwgrond beschermd.

Brandjes

Vermoedelijk door de droogte zijn er al de hele dag veel brandjes in het land. In Hilversum was een heidebrand vlak achter een crematorium. Het zou gaan om een gebied van 320 vierkante meter. In Weert was vanmiddag een bosbrand. Er stond volgens 1Limburg zo'n duizend vierkante meter in brand. De rook was vanaf de snelweg te zien.