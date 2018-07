Mannen én vrouwen in de operatiekamer werkt het beste, net als bij primaten

De Waal vindt niet dat we om eventuele fouten te voorkomen, moeten pleiten voor operatiekamers met een verplicht aantal mannen en vrouwen. Sommige specialismen hebben nu eenmaal meer mensen van het ene geslacht, zegt hij.

Het maakt weinig uit of het een man of een vrouw is die aan het hoofd staat in de operatiekamer, ook vrouwen gedragen zich als alfa-'mannetjes'. De Waal: "Ze zijn allemaal de topdog en ze gedragen zich ook zo. Waar het op aankomt is op welke manier ze communiceren met hun team, of dat een constructieve manier is. Mannen zijn daarin niet anders dan vrouwen."

Hiërarchie

Uit het onderzoek van De Waal en collega's blijkt ook dat conflicten meestal beginnen bij de leidinggevende chirurg en zich dan richten op teamleden lager in de hiërarchie. Niet heel gek als je bedenkt dat de chirurg toch al bovenaan de ladder staat. De hiërarchie is daarom ook niet het probleem, zegt De Waal. "De chirurg moet soms letterlijk de knoop doorhakken. Hiërarchie is niet iets slechts, soms is het gewoon nodig."

"De bron van het probleem is dat mensen hun posities onderstrepen, en dat vooral doen tegenover hun eigen geslacht", zegt hij. "We hebben dit niet onderzocht, maar ik denk dat je ervoor zou moeten zorgen dat teamleden elkaar beter kennen. Er zijn studies waarin staat dat er in kleinere ziekenhuizen minder conflicten zijn. In grote ziekenhuizen zijn er meer wisselingen en is er meer instabiliteit in teams."

In ieder geval zegt De Waal de uitkomsten van het onderzoek weinig verrassend te vinden. "Degene met de alfa-positie is vooral dominant tegenover zijn eigen geslacht; mannen zijn bezig met mannen. En vrouwen net zo."