Toekomstige zomers mogelijk nog droger dan gedacht

Nederland maakt op dit moment een uitzonderlijk droge periode door. De komende decennia zal de kans op droge zomers nog toenemen, mogelijk nog meer dan we tot nu toe dachten, zegt het KNMI.

Het weerinstituut maakt elke zes jaar klimaatscenario's voor periodes van 50 tot 100 jaar. De meest recente scenario's (uit 2014) laten vier mogelijke toekomstperspectieven zien, gebaseerd op verschillen in de wereldwijde temperatuurstijging en veranderingen in luchtstromingen.

Het huidige neerslagtekort loopt de komende twee weken naar verwachting op tot boven de 200 millimeter. Twee van de vier klimaatscenario's laten nog aanzienlijk meer droogte zien in de zomer. In de andere twee scenario's blijft de droogte min of meer gelijk.

De intensiteit van de droogte hangt grotendeels af van de veranderingen in de luchtstromingen. Maar juist die veranderingen zijn nog onzeker.