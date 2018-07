Queen nodigt koninklijk paar uit voor staatsbezoek

Koning Willem-Alexander brengt met koningin Máxima op 23 en 24 oktober een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Koningin Elizabeth heeft het koningspaar hiervoor uitgenodigd. Minister Blok van Buitenlandse Zaken reist met hen mee.

Het bezoek "herbevestigt de uitstekende banden tussen de North Sea Neighbours", meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De koning en koningin dronken in juli 2013 al eens thee met het Britse staatshoofd op Windsor Castle. Die ontmoeting maakte deel uit van een serie kennismakingsbezoeken die het paar aflegde na de troonswisseling in april van dat jaar. De voor oktober geplande reis is het eerste staatsbezoek van het koninklijk paar aan het Verenigd Koninkrijk.