VU schikt voor ruim twee ton over foute declaraties

Het Amsterdamse VU medisch centrum heeft een schikking getroffen met het Openbaar MInisterie over foutieve declaraties op de afdeling kindergeneeskunde. Het ziekenhuis betaalt het OM ruim 230.000 euro aan boetes en onterecht verkregen winsten door de declaraties.

De misstanden kwamen aan het licht toen zeker bij zes patiënten bleek dat er ten onrechte hoge bedragen werden gedeclareerd bij zorgverzekeraars. De fraude kwam aan het licht toen een ouder van een patiënt vermoedde dat er gesjoemeld werd met de declaraties.

De foutieve declaraties vonden plaats in 2010 en 2011. Belastingopsporingsdienst FIOD startte een strafrechtelijk onderzoek en doorzocht in december 2014 en 2016 het ziekenhuis. De FIOD liet onder meer beslag leggen op patiëntendossiers uit 2010 en 2011 en e-mailverkeer over de declaraties.

Geen persoonlijk voordeel

Het ziekenhuis werkte mee aan het onderzoek en heeft toegegeven dat de declaraties onrechtmatig waren. Daarnaast heeft de VU met toezichthouder Zorgautoriteit afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen.

De FIOD en het OM hebben geen aanwijzingen gevonden dat er binnen het ziekenhuis medewerkers actief werden geïnstrueerd om onjuiste declaraties in te dienen. Ook zijn er geen medewerkers in beeld die persoonlijk voordeel hadden van de te hoge declaraties.