Europarlement voorlopig niet transparanter over onkostenvergoedingen

Het Europees Parlement gaat voorlopig geen openheid geven over de besteding van de Algemene Onkostenvergoeding die Europarlementariërs krijgen. Het Bureau van het Europees Parlement - het dagelijks bestuur - heeft voorstellen daartoe weggestemd. De stemming was achter gesloten deuren, maar bekend is dat acht van de veertien leden zich tegen meer transparantie keerden. Er zijn geen Nederlanders lid van het Bureau.

Europarlementariërs krijgen naast hun salaris elke maand een onkostenvergoeding van 4400 euro, onder meer bedoeld voor de bekostiging van een kantoor in het thuisland. Op jaarbasis kost dat 40 miljoen euro. Vorig jaar bleek uit een Europees onderzoeksproject van 48 journalisten dat een derde van de parlementariërs helemaal geen kantoor heeft in het eigen land.

Aparte rekening

Naar aanleiding van dat onderzoek werd op initiatief van de voorzitter van het Europarlement een werkgroep in het leven geroepen die nieuwe regels moest opstellen voor meer openheid. Dat leidde tot verschillende ideeën: Europarlementariërs zouden bonnetjes moeten bewaren en steekproefsgewijs gecontroleerd worden, ze zouden een accountant moeten gebruiken en ongebruikt geld teruggeven.

Het enige voorstel dat het heeft gehaald is dat de onkostenvergoeding voortaan op een aparte bankrekening moet worden gestort. Maar daarop wordt niet gecontroleerd. Verdergaande voorstellen zijn vooral door vertegenwoordigers van de christendemocraten en sociaaldemocraten in het Bureau tegen gehouden.

Absoluut schandalig

De Groenen, fel voorstander van meer openheid over de uitgaven, hebben verontwaardigd gereageerd. De Finse Heidi Hautala, als vicepresident van het Europees Parlement ook lid van het Bureau: "Dat sommige leden van het Bureau hebben gestemd voor het handhaven van de bestaande situatie bewijst dat bepaalde politieke groeperingen geen oog hebben voor de zorgen van gewone mensen over de besteding van belastinggeld".

Ook het onafhankelijke onderzoeksinstituut Transparancy International is boos: "Het is absoluut schandalig dat het parlement er niet in is geslaagd zelfs maar een beetje transparantie te bieden over de besteding door Europarlementariërs van 40 miljoen euro belastinggeld per jaar".

De meeste Nederlandse Europarlementariërs hebben zich steeds uitgesproken voor meer openheid over de bestedingen.