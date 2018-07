De ene woksaus is de andere niet: grote verschillen in hoeveelheid suiker

De Consumentenbond maakt zich zorgen om die verschillen. Een fictief dagmenu met de suikerrijkste producten bevat liefst 160 gram aan toegevoegde suiker. Dat komt neer op veertig suikerklontjes en het is ruim 100 gram meer dan de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van de Wereldgezondheidsorganisatie (maximum van 50 gram voor vrouwen, 60 gram voor mannen).

Wassen neus

Op basis van het onderzoek heeft de organisatie een brief naar staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) gestuurd. In 2014 ondertekenden de overheid en de levensmiddelenbranche het Akkoord Verbetering Productsamenstelling om stapsgewijs de gehaltes zout, verzadigd vet en calorie├źn in producten te verminderen.

In de brief noemt de bond dat een wassen neus: "Het gaat niet snel genoeg en deze grote verschillen tonen dat er nog wel heel veel ruimte is. We zien op dit gebied te veel zelfregulering bij de fabrikanten", zegt een woordvoerder.

Supermarktketen Albert Heijn kondigde vorige maand aan tot 2020 in totaal 1 miljard suikerklontjes uit de huismerken te schrappen. De Consumentenbond juicht dergelijke initiatieven toe.

"Maar er liggen straks nog tal van A-merken in de schappen waar die maatregelen niet voor gelden. Spreek gewoon een wettelijke norm af. Dan is iedereen daaraan gebonden en heeft niemand last van oneerlijke concurrentie, want dat is de grootste vrees van de fabrikanten."