Extra voedsel naar Thaise voetballers, snelle evacuatie moeilijk

De kans dat de Thaise voetballers en hun trainer vandaag uit de grot worden gered, is niet heel groot. Dat zei de gouverneur van de Thaise provincie Chiang Rai, waar het grottenstelsel ligt. Daarom zijn er medicijnen en extra voedsel via duikers naar de groep gebracht, die al tien dagen vastzit en gisteren levend werd gevonden.

Als het niet lukt om het Thaise voetbalteam de komende dagen te redden, zal voor vier maanden eten naar de jongens en hun trainer gestuurd worden, zei de gouverneur. Volgens experts is het het veiligst om met de reddingsactie te wachten totdat het water dat in de grot staat, is gedaald. En omdat het regenseizoen voor de deur staat, kan dat nog zeker drie maanden duren.

In onderstaande video vertelt een reddingswerker over de actie: