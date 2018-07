Nieuwe ambassadekantoren in midden-Afrika vanwege migratie

Nederland krijgt twee nieuwe ambassadekantoren in midden-Afrika vanwege de migratiestroom uit de regio naar Europa. De posten komen in Tsjaad en Burkina Faso, schrijft minister Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer.

De ambassadekantoren komen in beide hoofdsteden, Ndjamena en Ouagadougou. Het worden dependances van de ambassades in Sudan en Mali. Volgens Blok richten de kantoren zich "op migratie en veiligheid in de instabiele ring rond Europa".

Extra diplomaten

Daarnaast versterkt Nederland 29 bestaande ambassades met extra diplomaten. Ook daarbij richt minister Blok zich op de instabiele landen rond Europa en het tegengaan van migratie. De extra diplomaten houden zich ook bezig met de economische belangen van Nederland.

"Individuele diplomaten maken op belangrijke momenten het verschil. Omdat ze de juiste mensen kennen, lokale gewoontes kennen, creatieve compromissen bedenken en altijd scherp oog houden voor het Nederlandse belang", aldus minister Blok.

Helpdesk

Het kabinet zet ook de eerste stappen naar een telefonisch en online-loket waar Nederlanders in het buitenland 24 uur per dag terecht kunnen met vragen.

In het regeerakkoord was al afgesproken dat er 10 miljoen euro zou gaan naar het diplomatieke netwerk van Nederland.