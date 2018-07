'Begeleiders van stekende tbs'er zaten niet op te letten'

De tbs'er die in september 2015 in Purmerend een vrouw neerstak, kon er vandoor gaan door onoplettendheid van zijn begeleiders. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het interne rapport van de commissie die de zaak onderzocht.

De man werd in 2012 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij een willekeurige man had neergestoken. Hij werd behandeld in de Forensische Psychiatrische Kliniek Inforsa in Amsterdam.

Op familiebezoek in Purmerend pakte hij een mes uit de keuken en ging naar de supermarkt in de buurt. Daar stak hij zonder aanleiding een voor hem volslagen onbekende vrouw in haar gezicht. Het slachtoffer van 24 liep een litteken op en is volgens RTL nog steeds getraumatiseerd.

Cake eten

In het onderzoeksrapport staat dat de twee begeleiders niet opmerkten dat de man ertussenuit kneep, omdat zij in de feestelijke familiedrukte cake zaten te eten. Ook hadden ze geen afspraken gemaakt over hun rolverdeling bij de begeleiding. De kliniek beschikte niet over instructies voor begeleid verlof.

Verder was er geen 'signaleringsplan' om vooraf de risico's van het familiebezoek in kaart te brengen.

Advocaat wil excuses

De advocaat van de vrouw kreeg het onderzoeksrapport pas in handen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Volgens advocaat Richard Korver maakt het onderzoek duidelijk dat de overheid de zorgplicht heeft geschonden. Hij vindt dat de overheid excuses moet maken en de schade van het slachtoffer moet vergoeden.