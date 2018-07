Droogte veroorzaakt scheurtjes en daarom worden de dijken natgespoten

De schippers die het spuitwerk doen, hebben veel bekijks van voorbijkomende fietsers. Het nathouden gebeurt pas een paar jaar. "Dit is echt een merkbaar gevolg van de klimaatverandering", zegt de dijkgraaf. "Dit probleem is er pas een jaar of vijf, vroeger hadden we hier nooit last van. En het wordt alleen maar erger."

Als het nóg langer droog blijft, doet de dijkgraaf een beroep op de vrijwilligers die klaarstaan voor noodgevallen. "Maar om de dijk nauwkeurig na te zoeken op risico's, heb je nooit mensen genoeg. Dat kost veel te veel mankracht", zegt De Jong. "Daarom zoeken we het meer in preventie en houden we de dijken nat."

Rijkswaterstaat houdt in de gaten hoe het ervoor staat met de droogte in Nederland. Waterveiligheidsdeskundige Harold van Waveren vertelt erover vanuit de Waterkamer: