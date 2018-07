OESO: Nederland vaart wel, maar rol zzp'ers baart zorgen

De Nederlandse economie groeit stevig en blijft dat naar verwachting de komende twee jaar ook doen. Dat voorspelt de OESO, de wereldwijde organisatie die sociaal en economisch beleid van de bij hen aangesloten landen onderzoekt. Vandaag presenteerde de OESO haar rapport over de economische stand van zaken in Nederland. Hoewel onze economie groeit, krijgen we ook kritiek.

Vooral de snelle toename van het aantal zzp'ers in Nederland baart de OESO zorgen. Daarnaast waarschuwt de organisatie voor risico's die de groei bedreigen.

Lage lonen

De organisatie concludeert dat werkenden in Nederland onvoldoende meeprofiteren van de groei. De organisatie wijst, als belangrijke oorzaak hiervoor, naar het grote aandeel zzp'ers in Nederland. Waar dat aandeel in andere OESO-landen voornamelijk is gedaald sinds 2005, is het in Nederland juist enorm toegenomen.

Doordat er geen minimumtarieven gelden voor zzp'ers en hun onderhandelingspositie zwak is, worden hun lonen en arbeidsvoorwaarden gedrukt. Dit is niet alleen vervelend voor zzp'ers zelf, maar heeft ook een negatief effecten op de onderhandelingspositie van mensen in loondienst.

Om dit op te lossen, adviseert de OESO om het verschil in regelgeving tussen mensen in loondienst en zzp'ers te verkleinen. Ze stellen voor de belastingvoordelen voor zzp'ers te verlagen en sociale verzekeringen voor hen in te voeren. Daarnaast adviseert de organisatie om het ontslagrecht te versoepelen, zodat bedrijven makkelijker mensen in dienst nemen.