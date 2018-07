Meisje schrikt van spoorwegbel en laat auto op overweg afslaan

Bij het Groningse Hoendiep is een trein tegen een auto gebotst. Een 47-jarige bijrijder raakte zwaargewond. De auto werd bestuurd door een meisje van 17, dat schrok van de alarmbel op de spoorweg. Ze liet daardoor de motor afslaan, meldt de politie.

De aanrijding was vanmorgen. De trein die eraan kwam kon niet meer op tijd stoppen voor de stilstaande auto op de overweg en botste op de bijrijderskant van het voertuig. Daar zat de 47-jarige man.

De bestuurster van de auto kwam er waarschijnlijk beter vanaf. Ze is wel naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Het meisje had een rijbewijs, meldt RTV Noord. In de trein raakte niemand gewond.